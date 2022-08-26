أسعار النفط تصعد بفعل مؤشرات على تحسن الطلب

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى دولار اليوم الجمعة مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق لمؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص توقعات رفع سعر الفائدة في كلمة يلقيها في وقت لاحق اليوم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9% إلى 100.21 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 0.9% إلى 93.40 دولار للبرميل. وقفز الخامان في المعاملات المبكرة بما يصل إلى دولار للبرميل بعد التراجع بنحو دولارين أمس الخميس.

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وعلى الرغم من الضبابية المرتبطة بوتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم، فإن المخاوف المتعلقة بتقوض الطلب على النفط انحسرت هذا الأسبوع، مما يضع عقود الخامين على مسار تسجيل مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من توقعات فرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قيود على الإنتاج لموازنة تأثير زيادة الإنتاج في إيران.

وقالت مصادر لرويترز إن التخفيضات المحتملة للإنتاج في تكتل أوبك+ ستتزامن على الأرجح مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع الغرب.