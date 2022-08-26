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إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

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جندي روسي أمام محطة زابوريجيا النووية (أرشيفية- فرانس برس)
جندي روسي أمام محطة زابوريجيا النووية
روسيا و أوكرانيا

إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

بعد قطع التيار عنها بالأمس

كييف – فرانس برس

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أعيد ربط محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية وتعرضت للقصف، بشبكة الكهرباء الأوكرانية اليوم الجمعة بعد قطع التيار عنها بالأمس، وفق ما أفادت شركة "إنرغوأتوم" المشغّلة لأكبر منشأة نووية في أوروبا.

وكشفت "إنرغوأتوم" على "تلغرام" أن "أحد مفاعلات محطة زابوريجيا الذي أوقف بالأمس أعيد ربطه بشبكة الكهرباء اليوم" الجمعة عند الساعة 14,04 (11,04 بتوقيت غرينتش)، مؤكّدة أن أنظمة الأمان تعمل بصورة طبيعية.

وتسببت الأضرار التي لحقت بخط نقل في أكبر محطة نووية في أوروبا في انقطاع التيار الكهربائي بجميع أنحاء المنطقة يوم الخميس وزادت المخاوف من وقوع كارثة في بلد لا تزال تطارده كارثة تشيرنوبل في عام 1986.

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