.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات والسودان يدعمان التصريحات السعودية بشأن سوق النفط

  • الخط
أوبك بلس

الإمارات والسودان يدعمان التصريحات السعودية بشأن سوق النفط

السودان أحدث عضو بأوبك+

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الجمعة إن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة.

وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الاثنين إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط التي وصفتها بأنها تعاني من "انفصام".

وفي سياق متصل، أيد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله تصريحات نظيره السعودي التي أدلى بها هذا الأسبوع بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتدخل من أجل إعادة التوازن في سوق النفط.

أسعار النفط تصعد بفعل مؤشرات على تحسن الطلب طاقة أسعار النفط أسعار النفط تصعد بفعل مؤشرات على تحسن الطلب

وقال الوزير السوداني في بيان إن بلاده تدعم جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات.

كما شدد على أهمية التصريحات "التي أدلى بها... وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار".

وأضاف البيان أن السودان، وهو عضو في أوبك+، عبر أيضا عن دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف أوبك+ "ووفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق".

وأدلى كل من العراق والجزائر وليبيا وقازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونجو وغينيا الاستوائية بتصريحات مماثلة قبل اجتماع أوبك+، الذي سيعقد في الخامس من سبتمبر/أيلول، ويضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هذه أبرز الميليشيات الإيرانية ومناطق تمركزها في محافظة دير الزور شرقي سوريا هذه أبرز الميليشيات الإيرانية ومناطق تمركزها في محافظة دير الزور شرقي سوريا
اكتشف المزيد