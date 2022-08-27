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أميركا تبدي قلقها من ارتفاع الأسعار جراء حظر النفط الروسي.. وتؤيد هذه الفكرة!

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النفط و الغاز الروسي مناسبة
منشأة نفطية روسية

أميركا تبدي قلقها من ارتفاع الأسعار جراء حظر النفط الروسي.. وتؤيد هذه الفكرة!

نائب وزير الخزانة: أجرينا محادثات بناءة مع الهند بشأن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي

دبي - العربية.نت

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قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تراجع فرصة الحصول على النفط الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف للصحفيين في نيودلهي، أمس الجمعة، أنه أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين هنود ومشاركين من القطاع الخاص بشأن فكرة وضع حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي.

وسافر أدييمو إلى مومباي قبل وصوله إلى العاصمة الهندية للقاء ممثلين عن القطاع الخاص ومسؤولين من بنك الاحتياطي الهندي.

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حاولت روسيا إبطال مخطط دول مجموعة السبع بوضع سقف على سعر نفطها، وحرمانها من الاستفادة من مليارات الدولارات المتدفقة عبر مبيعات الطاقة، والتي أنقذت اقتصادها من الانهيار بسبب العقوبات.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول غربي، قوله إن روسيا تواصلت مع العديد من الدول الآسيوية لمناقشة عقود نفط طويلة الأجل تتضمن تخفيضات كبيرة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال المسؤول إن المحادثات المبدئية لتقديم خصومات تصل إلى 30% لبعض المشترين الآسيويين قد تكون علامة على أن روسيا تحاول تجنب مناقشات مجموعة الدول السبع حول وضع استثناء لعقوبات الاتحاد الأوروبي المعلقة على النفط الروسي. إذ ستسمح هذه الخطة لأطراف ثالثة بشراء النفط الخام الروسي بسهولة أكبر بسعر منخفض تحدده الدول الغربية.

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