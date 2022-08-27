توتال: الغاز المنتج بالتعاون مع "نوفاتك" لا يصل إلى الجيش الروسي

قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية، إنها تنتج بالاشتراك مع شركة نوفاتك الروسية الغاز المكثف في روسيا والذي ينتهي به المطاف كوقود للطائرات، لكنه مخصص بالكامل للتصدير، وذلك بعد أن أفاد تقرير إعلامي بأن الوقود ربما يصل إلى الجيش الروسي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة لو موند يوم الأربعاء أن مشروع توتال ونوفاتك المشترك، المعروف باسم ترنفتيجاز، يساهم في توريد الغاز المكثف لتصنيع وقود الطائرات والذي ربما استخدمه الجيش الروسي في أوكرانيا.

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واستند التقرير إلى بيانات سوق الطاقة، وتم تجميعه بمساعدة مجموعة النشطاء (وتنس غلوبال)".

وفي ردها المبدئي يوم الأربعاء، قالت توتال إنها لا تدير البنية التحتية للمشروع وليس لديها معلومات ولا تتحكم في مبيعات نوفاتك في السوق.

وأصدرت الشركة أمس الجمعة تفاصيل برد شركة نوفاتك.

ونقلت عن نوفاتك قولها "تشتمل مجموعة المنتجات المشتقة أثناء المعالجة في مجمع أوست لوغا على وقود الطائرات (جيت إيه-1) الذي يتم تصديره حصريا خارج روسيا... لا يوجد حتى ترخيص بالبيع داخل البلاد". ويقع مجمع أوست لوغا في منطقة لينينجراد بروسيا.

احتفظت الشركة الفرنسية، على عكس العديد من الشركات الغربية المنافسة، بأصولها في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.