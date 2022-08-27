.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توتال: الغاز المنتج بالتعاون مع "نوفاتك" لا يصل إلى الجيش الروسي

  • الخط
شركة توتال الفرنسية
توتال الفرنسية
غاز روسيا

توتال: الغاز المنتج بالتعاون مع "نوفاتك" لا يصل إلى الجيش الروسي

تقارير ترجح استخدام الجيش الروسي في أوكرانيا للغاز الذي تنتجه الشركة الفرنسية

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية، إنها تنتج بالاشتراك مع شركة نوفاتك الروسية الغاز المكثف في روسيا والذي ينتهي به المطاف كوقود للطائرات، لكنه مخصص بالكامل للتصدير، وذلك بعد أن أفاد تقرير إعلامي بأن الوقود ربما يصل إلى الجيش الروسي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة لو موند يوم الأربعاء أن مشروع توتال ونوفاتك المشترك، المعروف باسم ترنفتيجاز، يساهم في توريد الغاز المكثف لتصنيع وقود الطائرات والذي ربما استخدمه الجيش الروسي في أوكرانيا.

واستند التقرير إلى بيانات سوق الطاقة، وتم تجميعه بمساعدة مجموعة النشطاء (وتنس غلوبال)".

توتال وإيني تعلنان عن اكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل قبرص  طاقة نفط وغاز توتال وإيني تعلنان عن اكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل قبرص 

وفي ردها المبدئي يوم الأربعاء، قالت توتال إنها لا تدير البنية التحتية للمشروع وليس لديها معلومات ولا تتحكم في مبيعات نوفاتك في السوق.

وأصدرت الشركة أمس الجمعة تفاصيل برد شركة نوفاتك.

ونقلت عن نوفاتك قولها "تشتمل مجموعة المنتجات المشتقة أثناء المعالجة في مجمع أوست لوغا على وقود الطائرات (جيت إيه-1) الذي يتم تصديره حصريا خارج روسيا... لا يوجد حتى ترخيص بالبيع داخل البلاد". ويقع مجمع أوست لوغا في منطقة لينينجراد بروسيا.

احتفظت الشركة الفرنسية، على عكس العديد من الشركات الغربية المنافسة، بأصولها في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مذكرة حيثيات تفتيش منزل ترمب تكشف مفارقة كبيرة مذكرة حيثيات تفتيش منزل ترمب تكشف مفارقة كبيرة
اكتشف المزيد