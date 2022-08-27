حكومة إقليم كردستان: تجارة النفط لم تتأثر بالخلاف مع بغداد

قالت حكومة إقليم كردستان العراق، إن إنتاجها النفطي وتجارتها لم يتأثرا بعد بالمحاولات التي قامت بها بغداد في الآونة الأخيرة للسيطرة على عائداتها النفطية.

وأوضحت حكومة إقليم كردستان في بيان أمس الجمعة "ما زال يتم إنتاج النفط وشحنه وبيعه وتكريره واستهلاكه في إقليم كردستان. ما زال هناك اهتمام بالاستثمار ومن المتوقع زيادة الإنتاج".

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وينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام معظمه للتصدير، وفق رويترز.

وسعى العراق عدة مرات لتنفيذ حكم أصدرته في فبراير/شباط محكمته الاتحادية العليا بعدم دستورية الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.

وفي أحدث تحرك، قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) في رسالة إنها ستمنع تحميل الشحنات غير القانونية القادمة من العراق، بما في ذلك تلك القادمة من إقليم كردستان.

وأضافت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد تجار أو مشتري النفط العراقي دون الحصول على موافقتها.

ونددت حكومة إقليم كردستان في بيانها أمس الجمعة بهذه الرسالة التي قالت إنها تقوض الحوار بين حكومتها في أربيل وبغداد.

وكرر البيان رفض حكومة إقليم كردستان لقرار المحكمة العليا، قائلا إنه لا يعترف بشرعية المحكمة.

وقال البيان إن الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية "يجب حلها وفقا للدستور الاتحادي والحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان وكل العراق".

وأضافت أنه حتى يحين ذلك الوقت، فإن "حكومة إقليم كردستان ستواصل اتخاذ خطوات حازمة للدفاع عن هذه الحقوق".