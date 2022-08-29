الطاقة الدولية تُلمح إلى تمديد برنامج الإفراج عن احتياطيات النفط الإستراتيحية
بيرول: سيتم إطلاق المزيد من النفط إذا وجد أعضاء الوكالة أن ذلك ضروريا عندما ينتهي البرنامج الحالي
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين إن الدول الأعضاء في الوكالة قد تطلق المزيد من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت أن ذلك ضروريا عندما ينتهي البرنامج الحالي.
وقال فاتح بيرول على هامش مؤتمر "إذا اعتقدت دولنا الأعضاء أنه نتيجة لعرقلة في الإمدادات فإن هناك حاجة للسحب من المخزونات، فأنا متأكد أنها ستدرس هذا وهو أمر ليس مستبعدا من على الطاولة"، وفق رويترز.
وأضاف أنه "من الآن فصاعدا سيكون من الصعب على روسيا الحفاظ على إنتاج النفط بسبب غياب الشركات الغربية".
وأفاد رئيس وكالة الطاقة الدولية، بأن إنتاج روسيا من النفط لم يهبط بالقدر الذي كان متوقعا في السابق لأنها تمكنت من إيجاد أسواق جديدة خارج أوروبا.
وتابع بيرول: "نتمسك بتقرير وكالة الطاقة الذي أوضح أنه لا حاجة لاستثمارات جديدة في النفط والغاز إذا كان العالم يريد تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050".
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