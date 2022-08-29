انخفاض العقود الآجلة للغاز الأوروبي 16% مع زيادة المخزونات 

انخفضت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي بعد إعلان مفاجئ من ألمانيا عن تزايد مخزوناتها من الغاز.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الهولندي بنسبة 16% لتصل إلى 286 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد أن ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سياق متصل، أعلنت التشيك التي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعاً طارئاً قريبا لمناقشة أزمة الطاقة وفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنّ ملء خزانات الغاز يجري بوتيرة أسرع من المتوقّع على الرغم من الانخفاضات الحادّة في الإمدادات الروسية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أنّ هدف التخزين الذي حددته الحكومة لشهر أكتوبر عند 85% يجب أن يتمّ الوصول إليه مطلع سبتمبر، مضيفة أن احتياطات الغاز تبلغ حالياً 82% من قدرتها.

وطالب Robert Habeck وزير الاقتصاد الألماني بإصلاح سوق الطاقة لكبح أسعار الكهرباء المرتفعة، وبالتالي فصل سعر الكهرباء عن الغاز.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني أنه يتم العمل على نموذج جديد لحل هذه الأزمة، مضيفا أن الحكومة يجب أن تحرص على عدم التدخل كثيرا في الأسعار.

وفي منتصف أغسطس الماضي، أبدت الوكالة الفيدرالية لشبكات الطاقة وهي الجهة المنظمة للطاقة تشكيكها بشأن قدرة البلاد على تحقيق هذه الأهداف، غير أنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها برلين في الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من الغاز من مورّدين آخرين سمحت بإحراز تقدّم كبير.