إيلون ماسك
إيلون ماسك يدعو إلى زيادة أنشطة استخراج النفط والغاز
لأن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق عقوداً
انضم مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك إلى المطالبين بحاجة العالم إلى زيادة أنشطة استخراج النفط والغاز في المدى القصير.
وأكد إيلون ماسك، على أن الانتقال بشكل كامل إلى مصادر الطاقة المستدامة قد يستغرق عشرات السنوات.
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واكتسب تصريح ماسك اهتماماً لكونه أحد أبرز رواد التحول نحو الطاقة الخضراء في قطاع النقل.
وقال إيلون ماسك إن مزيج طاقة الرياح في بحر الشمال وحزم البطاريات الثابتة قد يُكون مصدرا قويا للغاية ومستداما للطاقة في فصل الشتاء.
وأعرب "ماسك" عن قلقه بشأن معدلات المواليد في العالم، مشددا على ضرورة زيادة الإنجاب لضمان استمرارية الحياة المتطورة.
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