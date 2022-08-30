نفط وغاز
مخزون النفط في احتياطيات الطوارئ الأميركية يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984
انخفض إلى 450 مليون برميل
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين أن مخزون النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.
وبحسب البيانات، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي انخفض إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1984 .
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