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مخزون النفط في احتياطيات الطوارئ الأميركية يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

مخزون النفط في احتياطيات الطوارئ الأميركية يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984

انخفض إلى 450 مليون برميل

هيوستون – رويترز

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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين أن مخزون النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي انخفض إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1984 .

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