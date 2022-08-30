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مصادر: صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية

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مصفاة نفط في العراق
مصفاة نفط في العراق
اقتصاد العراق

مصادر: صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية

إنتاج العراق يزيد على 4 ملايين برميل يوميا

دبي – رويترز

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قالت مصادر لرويترز اليوم الثلاثاء، إن صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية الحالية.

وقال محللو هيتونج "بصفته مُصدّرا رئيسيا للنفط بإنتاج يزيد على 4 ملايين برميل يوميا، فإن تأثير الوضع المحلي (في العراق) على أسعار النفط لا يقل عن إيران".

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، إذ تخشى السوق أن تؤدي زيادة البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

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