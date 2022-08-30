وزير الاقتصاد الألماني: "الواقع المر" أن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الاثنين إن ألمانيا تواجه "الواقع المرّ" بأن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى البلاد قبيل وقف مزمع لصادرات عملاق الغاز الروسي جازبروم إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1.

وفي حلقة نقاشية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال هابيك "إنها لن تعود... إنه الواقع المرً."

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ولم يمكن على الفور استيضاح ما إذا كان هابيك يقصد أن التوقف سيكون دائما أو أن الإمدادات الكاملة فقط لن تستأنف.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا ستجتاز الشتاء المقبل بشكل أفضل مما أعتقد أناس كثيرون في السابق بفضل الخطوات التي اتخذتها لتأمين إمدادات من الطاقة.

وأبلغ شولتس مؤتمرا صحفيا مشتركا في براغ مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا "يمكننا الآن أن نقول أنه بفضل كل الاستعدادات... فإننا بالتأكيد سيكون أداؤنا هذا الشتاء أفضل مما تكهن البعض قبل بعض الوقت."

وقال إن الألوية العليا للحكومة هي التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر من خلال تقديم مساعدة محددة الهدف.

وأضاف شولتس أنه متفائل بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات منسقة قريبا حيال أسعار الكهرباء المرتفعة.

وقالت شركة غازبروم يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية الشهر لصيانة غير مقررة لخط الأنابيب نورد ستريم، وهو ما يزيد الضغوط على القارة بينما تسعى لإعادة ملء مخزونات الوقود قبيل الشتاء.

وتخفض موسكو بالفعل الإمدادات إلى 20% فقط من السعة الاستيعابية المعتادة لخط الأنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا.