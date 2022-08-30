اقتصاد العراق
سومو: العراق يمكنه إعادة توجيه صادرات النفط الخام لأوروبا إذا لزم الأمر
العراق عدل تدفقات صادراته نتيجة زيادة المنافسة في الأسواق الآسيوية
قال مصدر بشركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو)، اليوم الثلاثاء، إن الشركة يمكنها إعادة توجيه مزيد من صادرات النفط الخام إلى أوروبا إذا لزم الأمر.
وأضاف المصدر لرويترز أن سومو بدأت في زيادة الصادرات إلى أوروبا في يونيو/ حزيران، مضيفا أن العراق عدل تدفقات صادراته نتيجة زيادة المنافسة في الأسواق الآسيوية.
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وكانت الهند والصين قد رفعتا حجم مشترياتهما من النفط الروسي في ظل عزوف مستوردي النفط الغربيين عن ممارسة أي أنشطة تجارية مع موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط، والذي تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة".
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