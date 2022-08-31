بريطانيا تقدر فائض أرباح منتجي الغاز والكهرباء في البلاد بـ 198 مليار دولار
على مدار العامين القادمين
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الثلاثاء إن وزارة المالية البريطانية تقدًر أن منتجي الغاز والكهرباء في البلاد قد يحققون فائض أرباح يصل إلى 170 مليار جنيه استرليني (198 مليار دولار) على مدار العامين القادمين.
وتواجه أوروبا زيادات ضخمة في فواتير الكهرباء مدفوعة بارتفاعات حادة في أسعار الغاز بينما تزيد الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا المخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز.
وأشارت بلومبرج إلى تحليل للخزانة البريطانية غير منشور يظهر أن نحو 40% من فائض الأرباح سيعود إلى منتجي الكهرباء.
ولم ترد الخزانة البريطانية على الفور على طلب للتعقيب.
وأعلنت الحكومة البريطانية بالفعل عن ضريبة قدرها 25% على فائض أرباح منتجي النفط والغاز في بحر الشمال.
وعند الإعلان عن تلك الخطوة في مايو أيار، قالت الحكومة أيضا أنها ستدرس ضريبة مماثلة على شركات إنتاج الكهرباء لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون ترك أي قرار بشأن ذلك لسلفه الذي من المنتظر تسميته الأسبوع القادم.
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