بيانات معهد البترول تظهر زيادة في مخزونات النفط الأميركية

قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين هبط مخزون الوقود.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت نحو 593 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/آب بينما هبط مخزون البنزين بنحو 3.4 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.7 مليون برميل.

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وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز الاثنين الماضي، أن من المرجح أن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت على مدار الأسبوع الماضي.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها الأسبوعي بشأن المخزونات البترولية عند الساعة14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.