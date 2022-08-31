شركة مقرها دبي تستحوذ على حصة 12.5% في خط ساخالين 2 للغاز الروسي

قالت الحكومة الروسية يوم الثلاثاء إنها وافقت على تسليم حصة 12.5% في الشركة المشغلة لمصنع ساخالين 2 للغاز الطبيعي المسال في روسيا إلى إم آي تي-إس إي إل انفستمنت ليمتد التي مقرها دبي، وهي فرع لمؤسسة ميتسوي اند كو التجارية اليابانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقًع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في يونيو/حزيران أنشأ كيانا قانونيا جديدا تحت اسم ساخالين إنريجي للتعامل مع المشترين والمساهمين يضم بالإضافة إلى ميتسوي كلا من شل وميتسوبيشي كورب.

وأشار المرسوم، الذي جاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى أن الكرملين سيقرر الآن ما إذا كان الشركاء الأجانب يمكنهم البقاء.

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وفي وقت سابق، قالت شركة طوكيو جاز ليمتد، أكبر موًرد للغاز إلى المدن في اليابان، إنها وقعت عقدا طويل الأجل مع ساخالين إنريجي لشراء الغاز المسال.