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مخزونات النفط الأميركية تنخفض 3.3 مليون برميل في أسبوع

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

مخزونات النفط الأميركية تنخفض 3.3 مليون برميل في أسبوع

الاحتياطي الإستراتيجي للخام في أميركا الأدنى منذ ديسمبر 1984

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/ آب إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، مجاريا توقعات المحللين، وفق رويترز.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 111 ألف برميل إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 960 ألف برميل.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 5 آلاف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984، بعد أن سجل انخفاضا بمقدار 3.1 مليون برميل إلى 450.0 مليون برميل.

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