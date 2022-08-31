"أدنوك" ترسي عقوداً بـ 6.7 مليار درهم لزيادة إنتاج النفط والغاز

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقوداً على 5 شركات بقيمة 6.72 مليار درهم لتعزيز خدمات الحفر الموجه بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز للمساهمة في الإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وقالت الشركة إن هذه العقود تساهم في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتدعم جهود الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، كما تساعد في تمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

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وتشير عمليات الحفر الموجه إلى استخدام معدات خاصة في توجيه الآبار أثناء الحفر للوصول إلى مكامن النفط والغاز وقياس خواص الطبقات الخازنة اثناء الحفر لتعزيز الإنتاج.