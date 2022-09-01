.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أدنوك الإماراتية ترسل أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا

  • الخط
أدنوك للحفر
أدنوك
أدنوك

أدنوك الإماراتية ترسل أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا

سيتم تسليمها إلى أوروبيس

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية (أدنوك) اليوم الخميس إنها أرسلت أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا.

وأضافت أن الشحنة التي أنتجتها شركة فرتيجلوب ستُسلم إلى أوروبيس وهي واحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس في العالم.

وقالت أدنوك إن الشحنة هي الأولى من بين عدة شحنات تجريبية بيعت لعملاء في ألمانيا بعد مبيعات مماثلة لعملاء آسيويين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا.. بدعوى الصيانة روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا.. بدعوى الصيانة
اكتشف المزيد