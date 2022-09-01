أدنوك الإماراتية ترسل أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية (أدنوك) اليوم الخميس إنها أرسلت أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا.

وأضافت أن الشحنة التي أنتجتها شركة فرتيجلوب ستُسلم إلى أوروبيس وهي واحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس في العالم.

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وقالت أدنوك إن الشحنة هي الأولى من بين عدة شحنات تجريبية بيعت لعملاء في ألمانيا بعد مبيعات مماثلة لعملاء آسيويين.