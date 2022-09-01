أدنوك
أدنوك الإماراتية ترسل أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا
سيتم تسليمها إلى أوروبيس
قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية (أدنوك) اليوم الخميس إنها أرسلت أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا.
وأضافت أن الشحنة التي أنتجتها شركة فرتيجلوب ستُسلم إلى أوروبيس وهي واحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس في العالم.
مادة اعلانية
وقالت أدنوك إن الشحنة هي الأولى من بين عدة شحنات تجريبية بيعت لعملاء في ألمانيا بعد مبيعات مماثلة لعملاء آسيويين.
اقرأ أيضاً
-
رئيس الوزراء: مستعدون لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصرأكد أن هناك فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم سياحة وسفر
-
"جبل عمر" تدرج الأسهم الجديدة لصالح مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاريبمعدل 0.442 سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها أسواق المال
-
"فوتسي" تجري تعديلات على الشركات السعودية ضمن المراجعة نصف السنويةبحسب المراجعة تمت إضافة شركة علم إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية