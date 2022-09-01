أسعار النفط تتراجع مع زيادة الإمدادات وانخفاض الطلب في الصين

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بفعل زيادة الإمدادات والمخاوف من تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي مع تجدد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.4% إلى 95.27 دولار للبرميل.

مادة اعلانية

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4% إلى 89.23 دولار للبرميل، نقلاً عن رويترز.

وجاءت أحدث تقلبات في السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، وبينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة لزيادة الإنتاج.

لكن الإنتاج في أوبك والولايات المتحدة زاد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيام جائحة كورونا. ووفقا لمسح أجرته رويترز زاد إنتاج أوبك إلى 29.6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأميركي إلى 11.82 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.

وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020.

في الوقت نفسه واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في أغسطس/آب بفعل فرض قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 وأسوأ موجة حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر سلبا على الإنتاج ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.