.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اللجنة الفنية لأوبك+ تتوقع عجزا 300 ألف برميل يوميا في 2023   

  • الخط
أوبك بلس

اللجنة الفنية لأوبك+ تتوقع عجزا 300 ألف برميل يوميا في 2023

واتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2023

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا، وقد أخذت في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء في توقعاتها لسوق النفط.

وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023.

وأضافت الوثيقة أن اللجنة أشارت إلى أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا.. بدعوى الصيانة روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا.. بدعوى الصيانة
اكتشف المزيد