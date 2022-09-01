أوبك بلس
اللجنة الفنية لأوبك+ تتوقع عجزا 300 ألف برميل يوميا في 2023
واتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2023
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا، وقد أخذت في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء في توقعاتها لسوق النفط.
وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023.
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وأضافت الوثيقة أن اللجنة أشارت إلى أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023.
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