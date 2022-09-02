أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وسط توقعات ببحث أوبك+ خفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة مدعومة بمراهنات على أن تكتل أوبك+ سيناقش خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في 5 سبتمبر/أيلول، لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في لصين وضعف نمو الطلب العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3% إلى 93.56 دولار للبرميل. ‬

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3% إلى 87.77 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين 3% في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8%، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 6% خلال الأسبوع.

ومن المتتظر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في 5 سبتمبر/أيلول على خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.