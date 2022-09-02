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إنتاج أوبك يقفز بـ600 ألف برميل يومياً في أغسطس

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أوبك

إنتاج أوبك يقفز بـ600 ألف برميل يومياً في أغسطس

بدعم من قفزة الإمدادات الليبية

دبي - العربية.نت

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ارتفع إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام في أغسطس إلى أعلى مستوياته خلال عام حيث بلغ 29.64 مليون برميل يومياً، بزيادة نحو 590 ألف برميل يومياً.

جاءت معظم الزيادة من السعودية والإمارات، إضافة إلى عودة إنتاج النفط الليبي، بحسب بيانات بلومبرغ.

ورفعت السعودية إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يومياً إلى نحو 10.96 مليون برميل يومياً، بالتماشي مع حصتها ضمن اتفاق أوبك+، بينما كانت الزيادة من الإمارات بـ150 ألف برميل يومياً إلى 3.39 مليون برميل يوميا.

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وزاد الإنتاج الليبي بـ380 ألف برميل يومياً إلى ما يزيد على مليون برميل يوميا. مع الإشارة إلى أن ليبيا ما زالت خارج نظام الحصص، بسبب الظروف القاهرة التي تعيشها.

وارتفع النفط اليوم الجمعة معوضاً جزءاً من خسائره الأسبوعية وذلك قبل اجتماع أوبك+ يوم الاثنين المقبل وسط تكهنات في السوق باحتمالية تخفيض الإنتاج.

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