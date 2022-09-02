 رئيسة شركة إنجي الفرنسية: "عالم الطاقة الذي نعرفه لن يعود كما كان أبدا"

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي، المورد الرائد للغاز في فرنسا، اليوم الجمعة، إن قطاع الطاقة في أوروبا يمر "بأزمة استثنائية"، مضيفة أن الأحداث الحالية، التي تشكلت في المقام الأول بسبب خفض الواردات الروسية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء، تمثل "نقطة تحول".

وأضافت كاثرين ماكجريجور لراديو آر تي إل: "عالم الطاقة الذي نعرفه لن يعود كما كان أبدا".

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وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواجه إنجي، موردة الغاز الرئيسية للمنازل في فرنسا، نقصا في الغاز هذا الشتاء، قالت ماكجريجور "أنا واثقة جدا من أننا سننجح"، إلا إذا أدت ظروف جوية قاسية على نحو خاص إلى ارتفاع غير عادي للطلب.

وقالت "هذا هو السبب في أن رسالة الاعتدال في (استهلاك) الطاقة تظل مهمة للغاية".

وتصاعد خلاف حول إمدادات الغاز بين إنجي وغازبروم هذا الأسبوع، مع استعداد الشركة الروسية لوقف جميع عمليات التسليم للمتعهد الفرنسي، عازية ذلك إلى عدم الالتزام بسداد مدفوعات.

وقالت شركة إنجي إن روسيا توفر الآن أقل من 4% من وارداتها من الغاز مقابل 17% قبل الحرب في أوكرانيا، مع انخفاض الإمدادات في الأشهر الماضية إلى 1.5 تيراوات/ساعة فقط.

وقالت الحكومة الفرنسية إن البلاد بحاجة إلى خفض استخدامها للطاقة بنسبة 10% تقريبا لتجنب انقطاع الغاز.