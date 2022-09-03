ألمانيا تستعد لفرض ضريبة على استهلاك الغاز بعد قطعه من روسيا 

توقع رئيس شركة الطاقة الألمانية "يونيبير"، كلاوس ديتر موباتش، زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين في ألمانيا، والتي تضمن موثوقية إمدادات الطاقة، لافتًا إلى استعداد بلاده لفرض ضريبة على الغاز بعد قطعه من روسيا.

وقال موباتش: "في البداية يمكن القول إن رسوم الغاز تساهم في تأمين الإمدادات.. الغاز الروسي يضع الألمان أمام خيار صعب.. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ينبغي زيادتها. ذلك يعتمد على الأسعار في الأسواق، وفي هذه الحالة، في أسواق الغاز".

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ولفت إلى أنه إذا استمرت "مستويات الأسعار المرتفعة للغاية" الحالية، فهناك "بعض الاحتمالات لضرورة زيادة ضريبة الغاز"، بحسب ما ورد في مقابلة موباتش مع قناة ZDF التلفزيونية.

في سياق منفصل، حث وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم السبت، مواطني البلاد على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.

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