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ألمانيا تستعد لفرض ضريبة على استهلاك الغاز بعد قطعه من روسيا 

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العقوبات على الغاز الروسي تكلف ألمانيا 5 مليارات يورو سنوياً
برلين
غاز روسيا

ألمانيا تستعد لفرض ضريبة على استهلاك الغاز بعد قطعه من روسيا

سيتم زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين في ألمانيا لضمان موثوقية الإمدادات

دبي - العربية.نت

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توقع رئيس شركة الطاقة الألمانية "يونيبير"، كلاوس ديتر موباتش، زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين في ألمانيا، والتي تضمن موثوقية إمدادات الطاقة، لافتًا إلى استعداد بلاده لفرض ضريبة على الغاز بعد قطعه من روسيا.

وقال موباتش: "في البداية يمكن القول إن رسوم الغاز تساهم في تأمين الإمدادات.. الغاز الروسي يضع الألمان أمام خيار صعب.. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ينبغي زيادتها. ذلك يعتمد على الأسعار في الأسواق، وفي هذه الحالة، في أسواق الغاز".

ولفت إلى أنه إذا استمرت "مستويات الأسعار المرتفعة للغاية" الحالية، فهناك "بعض الاحتمالات لضرورة زيادة ضريبة الغاز"، بحسب ما ورد في مقابلة موباتش مع قناة ZDF التلفزيونية.

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في سياق منفصل، حث وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم السبت، مواطني البلاد على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.

ويخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة التي حذّر وزير الاقتصاد من تداعياتها على القطاع.

وأطلقت حملة تستهدف الشركات والأفراد على حدّ سواء للترويج لبعض الممارسات، مثل الحد من استخدام مكيّفات الهواء وتفضيل المواصلات العامة.

وبادرت عدّة مدن إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة أو الإنارة في المدن. وتعتزم بلدية آوغسبورغ في بافاريا إطفاء حتّى بعض إشارات المرور.

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