بريطانيا تحث حكومتي بغداد وأربيل على حل الخلافات المتعلقة بإنتاج النفط

حث وزير المالية البريطاني، ناظم الزهاوي، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على حل خلافاتهما بشأن إنتاج وتصدير الغاز والنفط لتحقيق الاستقرار بالبلاد.

وقال الزهاوي في مقابلة مع شبكة رووداو الكردية، اليوم السبت، "نحثهم كثيرا، وأرى بأنه أمر مهم جدا"، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة العالمي.

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وينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام معظمه للتصدير، وفق رويترز.

وبموجب الدستور العراقي يحق للمنطقة الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن الترتيب انهار في 2014 عندما انتزع الأكراد السيطرة على حقول النفط في كركوك، وهي الحقول الرئيسية المنتجة للخام بشمال العراق، من تنظيم الدولة الإسلامية وشرعوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.

وسعى العراق عدة مرات لتنفيذ حكم أصدرته في فبراير/شباط محكمته الاتحادية العليا بعدم دستورية الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.