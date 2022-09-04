الخارجية القطرية: قطر شريك موثوق لجميع مشتري الغاز المسال

نقلت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، في حسابها على تويتر عن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن بلاده شريك موثوق لجميع مشتري الغاز المسال، ولم تعط أولوية لعميل على الآخر.

وقال الوزير "لقد كنا الشريك الموثوق والمعتمد لجميع المشترين لدينا، ونواصل توريدنا إلى آسيا وأوروبا كذلك ولم نعط الأولوية لأحدهما على الآخر"، بحسب وكالة "رويترز".