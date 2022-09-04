وول ستريت جورنال: روسيا أبدت معارضة لخطط خفض إنتاج أوبك+

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة، قولها إن روسيا أبدت معارضة لخفض إنتاج النفط في الوقت الحالي.

وأضافت أنه من المرجح أن تُبقي أوبك وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على مستوى إنتاجها عندما تجتمع غداً الاثنين.

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وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس، أن اللجنة الفنية المشتركة لـ "أوبك+" تتوقع عجزاً في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً ، وقد أخذت في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء في توقعاتها لسوق النفط.

وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2023.