أدنوك ترسي عقداً بـ548 مليون دولار لإنشاء خط أنابيب غاز جديد

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الاثنين، عن ترسية عقد بقيمة 2.01 مليار درهم (548 مليون دولار) لبناء خط غاز رئيسي جديد في حقل "زاكوم السفلي" قبالة سواحل أبوظبي.

وقالت أدنوك في بيان، إن العقد يهدف لتعزيز جهود رفع السعة الإنتاجية من الغاز من حقل "زاكوم السفلي" من 430 مليونا إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً لدعم خطط أدنوك لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

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وتمت ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية على الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية.

ويسهم العقد في إعادة توجيه أكثر من 75% من قيمته للاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

ويهدف خط الأنابيب الجديد لاستيعاب الزيادة في حجم الغاز المصاحب الذي سيتم إنتاجه من حقل "زاكوم السفلي" حيث تخطط "أدنوك" لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 450 ألف برميل من النفط يومياً بحلول 2025.

ويهدف المشروع المخطط اكتماله في 2025، إلى إنشاء خط أنابيب بحري جديد يمتد من مجمع "زاكوم الغربي" الضخم لمسافة 85 كيلومتراً إلى جزيرة "داس". كما يشمل نطاق أعمال المشروع إنشاء تجهيزات لبناء وتركيب واختبار منصة جديدة في المجمع الضخم بالإضافة إلى إنشاء منصة جديدة لاستقبال الغاز في جزيرة "داس".

ويلعب الغاز الطبيعي دوراً متزايد الأهمية في مواكبة التحول في قطاع الطاقة نظراً لإمكانية استخدامه كمادة أولية وسيطة وكمصدر للوقود يعتبر أقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون مقارنة بالفحم.

وبهذه العقود ترتفع قيمة الاستثمارات التي نفذتها "أدنوك البحرية" وشركاؤها الدوليون الاستراتيجيون في الأسابيع الأخيرة في مشاريع طويلة الأمد لتطوير العمليات في حقول أبوظبي البحرية إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. وتضمنت العقود التي تمت ترسيتها عقوداً تزيد قيمتها عن 3.4 مليار دولار تمت ترسيتها على "أدنوك للحفر" لتسريع وتعزيز النمو في أنشطة "أدنوك" البحرية، وعقد بقيمة 1.1 مليار دولار تمت ترسيته على "أدنوك للإمداد والخدمات" لدعم عمليات الحقول البحرية.