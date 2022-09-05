أعضاء أوبك+ يخولون وزير الطاقة السعودي التدخل لمعالجة تطورات السوق

قال مصدر خليجي مطلع، إن أعضاء تحالف أوبك+ عهدوا إلى رئيسهم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالتدخل حينما يكون هذا ضروريا لاستقرار أسواق النفط، وفق رويترز.

واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، اليوم الاثنين، على خفض صغير في إنتاج الخام قدره 100 ألف برميل يوميا، وقالوا أيضا إنهم اتفقوا على أن يطلبوا من رئيسهم الدعوة إلى اجتماع في أي وقت لمعالجة أوضاع السوق "إذا كان ضروريا".

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ووافقت أوبك+ على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر، سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.

وأكّد بيان للمجموعة تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، أن الاجتماع الوزاري لأوبك+ أكد التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، مشيرا إلى أن التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكّدت المجموعة أن لديها من الالتزام والمرونة والوسائل ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.