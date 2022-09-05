الاتحاد الأوروبي: روسيا قادرة على ضخ الغاز عبر أنابيب أخرى "لو أرادت"
ألمانيا: القفزة في أسعار الغاز جزء من استراتيجية بوتين
أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن روسيا يمكنها ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن موسكو اختارت ألا تفعل.
وقال المتحدث: "إذا كانت هناك مشكلة فنية تعيق الإمدادات عبر نورد ستريم 1، فمن الممكن، إن كانت هناك رغبة، توصيل الغاز إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب أخرى. وهذا شيء لا نراه يحدث".
وأضاف أن هذا السلوك دليل على أن موسكو تستخدم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا كسلاح.
وألقت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم باللوم في إغلاق نورد ستريم 1 على العقوبات الغربية والمسائل الفنية.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن القفزة التي حدثت اليوم الاثنين في أسعار الغاز في أوروبا جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنها النتيجة المقصودة من وقف تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1.
وصرح المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي، بأن هناك شهوراً صعبة مقبلة، لكن الحكومة تعمل من أجل إضعاف أثر القفزة في أسعار الغاز.
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