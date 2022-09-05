البيت الأبيض: العقوبات ضد روسيا لا تعرقل تشغيل خط نورد ستريم 1

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن العقوبات ضد روسيا لا تعرقل تشغيل خط نورد ستريم 1.

وذكر البيت الأبيض، أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح باختيارها غلق خط نورد ستريم 1.

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وألقت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم باللوم في إغلاق نورد ستريم 1 على العقوبات الغربية والمسائل الفنية.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن روسيا يمكنها ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن موسكو اختارت ألا تفعل.

وقال المتحدث: "إذا كانت هناك مشكلة فنية تعيق الإمدادات عبر نورد ستريم 1، فمن الممكن، إن كانت هناك رغبة، توصيل الغاز إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب أخرى. وهذا شيء لا نراه يحدث".

وأضاف أن هذا السلوك دليل على أن موسكو تستخدم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا كسلاح.