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البيت الأبيض بعد قرار أوبك+: بايدن مصمم على تعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار

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Models of oil barrels and a pump jack are seen in front of displayed U.S. and Russia flag colours in this illustration taken March 8, 2022. (Reuters)
براميل نفط وعلم أميركا
أميركا وبايدن

البيت الأبيض بعد قرار أوبك+: بايدن مصمم على تعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار

إمدادات الطاقة يجب أن تفي بالطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين

دبي - العربية.نت

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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار، وذلك بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض صغير في إنتاج النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان "الرئيس كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تفي بالطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين والمستهلكين حول العالم"، وفق رويترز.

وافقت أوبك+ على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر، سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.

أسعار النفط ترفع مكاسبها لـ3.8% بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترفع مكاسبها لـ3.8% بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج

وأكد بيان للمجموعة تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، أن الاجتماع الوزاري لأوبك+ أكد التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، مشيرا إلى أن التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت المجموعة أن لديها من الالتزام والمرونة والوسائل ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

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