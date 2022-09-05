اقتصاد ليبيا
انخفاض إنتاج النفط الليبي بسبب مشكلات فنية في حقلين
إلى 1.163 مليون برميل يومياً
ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين، أن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 1.163 مليون برميل يومياً، بسبب مشكلات فنية تتعلق بالكهرباء في حقلي مسلة والسرير النفطيين.
كان إنتاج النفط بلغ 1.224 مليون برميل يومياً في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
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