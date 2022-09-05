انخفاض إنتاج النفط الليبي بسبب مشكلات فنية في حقلين

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين، أن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 1.163 مليون برميل يومياً، بسبب مشكلات فنية تتعلق بالكهرباء في حقلي مسلة والسرير النفطيين.

كان إنتاج النفط بلغ 1.224 مليون برميل يومياً في وقت سابق من الأسبوع الجاري.