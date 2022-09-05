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روسيا تسرق اليقين من سوق الطاقة الأوروبية.. أسعار الغاز تقفز 35% خلال ساعات

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شعار غازبروم الروسية (فرانس برس)
شعار غازبروم الروسية (فرانس برس)
غاز روسيا

روسيا تسرق اليقين من سوق الطاقة الأوروبية.. أسعار الغاز تقفز 35% خلال ساعات

شكوك حول قدرة منطقة اليورو على إدارة المخزونات خلال فصل الشتاء

دبي - العربية.نت

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توقع بنك "غولدمان ساكس" ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال شهر أغسطس الماضي.

جاءت هذه التوقعات، على خلفية إيقاف روسيا لضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى.

وقال "غولدمان ساكس" إن هذه الخطوة من المحتمل أن تعيد إشعال حالة عدم اليقين في السوق، في ما يتعلق بقدرة منطقة اليورو على إدارة المخزونات خلال فصل الشتاء.

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بدوره، رجح بنك "جي بي مورغان" أن تلجأ الدول الأوروبية إلى إلزام الصناعات غير الأساسية بتقليص استهلاك الغاز نظراً لضيق الإمدادات.

وخلال تداولات اليوم، ارتفعت أسعار الغاز الهولندي، وهو المؤشر القياسي لأوروبا بنحو 35%.

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