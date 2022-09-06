أرامكو السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر

قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو اليوم الثلاثاء، إنها خفضت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى آسيا بنحو أربعة دولارات للبرميل، ما يمثل أول خفض في أربعة أشهر.

ورفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار البيع الرسمية لشهر سبتمبر/أيلول لتسجل مستويات قياسية عالية عند 10.95 دولار للبرميل للخام العربي الخفيف جدا مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي و9.80 دولار للبرميل للخام العربي الخفيف، بحسب "رويترز".

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وحددت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند 2.70 دولار للبرميل فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال في أكتوبر/تشرين الأول، ودون تغيير للولايات المتحدة عند 6.15 دولار على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.