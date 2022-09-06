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أسعار الغاز الأوروبي تعاود التراجع بدعم من أرقام المخزونات

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نفط وغاز

أسعار الغاز الأوروبي تعاود التراجع بدعم من أرقام المخزونات

فرنسا تعلن وصول احتياطاتها الاستراتيجية من الغاز إلى مستوياتها القصوى

دبي - العربية.نت

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عادت أسعار الغاز الأوروبي للتراجع، اليوم الثلاثاء، وسط انتقال التركيز من قطع إمدادات نورد ستريم إلى أرقام مخزونات الغاز الأوروبية.

أعلنت فرنسا عن وصول احتياطاتها الاستراتيجية من الغاز إلى مستوياتها القصوى.

وأكدت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه روناشيه، أن مخزونات الغاز الحالية تمثل نحو 50% من إجمالي الاستهلاك خلال موسم الشتاء، وهو ما يساعد على تجنب أزمة طاقة خلال الشهور المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا بهدف الحصول على أسعار منخفضة إضافة إلى تأييده وضع سقف على سعر الغاز الروسي.

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