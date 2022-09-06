أسعار النفط تقلص مكاسبها.. "برنت" عند 95.44 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، لتقلص مكاسب اليوم السابق، التي بلغت 3%، بعدما اُعتبر اتفاق مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر بمثابة تحرك رمزي إلى حد كبير لوقف تراجع الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أي 0.3%، إلى 95.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.13 دولار للبرميل، وزادت 2.26 دولار، أي 2.6%، عن إغلاق يوم الجمعة.

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وأشارت "رويترز" إلى أن الأسواق كانت مغلقة في الولايات المتحدة أمس الإثنين بسبب عطلة عيد العمال.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء في مقدمتهم روسيا، ويطلق عليهم "أوبك+"، اتفقوا على التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقال محللون، لم يتوقعوا الاتفاق، إن الخفض رمزي في الغالب بالنظر إلى أن "أوبك+" لم تتمكن من تحقيق أهدافها الإنتاجية.

وفي دعم إضافي للأسعار، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما يعني تأخير أي عودة لنحو مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.