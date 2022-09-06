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العراق يزيد إنتاج النفط في أغسطس ويخفق بتحقيق صادرات الجنوب المستهدفة

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نفط العراق
نفط العراق - صورة تعبيرية
نفط وغاز

العراق يزيد إنتاج النفط في أغسطس ويخفق بتحقيق صادرات الجنوب المستهدفة

الإنتاج الشهري يرتفع بواقع 67 ألف برميل يوميا إلى 4.621 مليون

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن إنتاج العراق من النفط الخام ارتفع بمقدار 67 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب مقارنة بشهر يوليو/ تموز، لكن الصادرات من جنوب البلاد ظلت مقيدة بسبب تأخيرات في تحديث البنية التحتية.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز أن العراق أنتج 4.651 مليون برميل يوميا من الخام في أغسطس/ آب، وهو ما يتفق مع حصته بموجب اتفاق أوبك+، لكن الصادرات تراجعت 62 ألف برميل يوميا، مما دفع بغداد إلى توجيه الفائض من إمدادات أغسطس/ آب إلى صهاريج التخزين والاستهلاك المحلي.

ولم تنجح زيادة صادرات محافظة البصرة بجنوب العراق في تعويض انخفاض في الشحنات بواقع 45 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق، حيث ارتفعت الصادرات المحافظة بمقدار 25 ألف برميل يوميا فقط عن يوليو/ تموز إلى 3.25 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب، وفق رويترز.

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وواجهت محاولة العراق زيادة طاقته التصديرية عبر موانئه على الخليج انتكاسات بسبب تأخيرات في تحديث محطات الضخ.

وخططت شركة نفط البصرة المملوكة للدولة لزيادة الطاقة التصديرية للجنوب إلى 3.35 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب وإلى 3.45 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر/ أيلول مقارنة بنحو 3.3 مليون برميل يوميا حاليا.

وجاء الهدف الجديد للتصدير بعد أن تخلفت شركة نفط البصرة عن الموعد المحدد للوصول بالطاقة التصديرية إلى 3.45 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.

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