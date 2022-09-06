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الكشف عن خطة تراس لدعم أسعار الطاقة.. تكلف 130 مليار جنيه إسترليني

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اقتصاد بريطانيا

الكشف عن خطة تراس لدعم أسعار الطاقة.. تكلف 130 مليار جنيه إسترليني

تعمل على تثبيت الفواتير عند المستوى الحالي

دبي - العربية.نت

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تعمل رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، على خطة لتثبيت فواتير الكهرباء والغاز السنوية للأسر البريطانية عند المستوى الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا سنويا، أو عند أقل من ذلك.

وقد وضعت تراس آلية من شأنها تجنب الزيادة الهائلة في فواتير الطاقة التي من المقرر أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، والتي كان من المفترض أن تقفز بأسعار فواتير الطاقة للأسر البريطانية بنحو 80%.

وربما تكلف هذه الخطة 130 مليار جنيه إسترليني على مدار الـ18 شهرًا المقبلة وفقًا لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ".

وبموجب ما تم الكشف عنه حتى الآن بخصوص الخطة الجديدة، ستقوم الحكومة بتعويض شركات الكهرباء والغاز عن الفرق بين الأسعار التي من المفترض أن تتحملها الأسر بموجب الزيادة، والأسعار التي سيتم تثبيت الفواتير عندها.

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