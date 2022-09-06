الهند: إمداداتنا من الخام في المستقبل سيأتي أغلبها من الخليج

قال وزير النفط الهندي، هارديب‭ ‬سينغ بوري،‭ ‬إن معظم إمدادات بلاده من الخام في المستقبل القريب، ستأتي من دول الخليج، من بينها السعودية.

وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبيا، الذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

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وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من أربعة أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يوميا في أبريل ومايو، لكنها هبطت في يوليو.

وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في يوليو بأكثر من 25% بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو ويوليو مقارنة مع مايو.

وظلت السعودية في المرتبة الثالثة بين أكبر الموردين للهند.

وقال بوري لـ"رويترز" في مقابلة على هامش مؤتمر جازتيك في ميلانو بإيطاليا: "فيما يتعلق بالهند فإنني أتوقع في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من السعودية والعراق وأبوظبي والكويت، وآخرين".

ورغم أن واردات النفط من روسيا انخفضت بنسبة 7.3% في يوليو عن مستويات يونيو، ظلت موسكو ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق.

وأضاف بوري، أنه بنهاية العام المالي في 31 مارس 2022، شكلت مشتريات الهند من روسيا 0.2% فقط، لكنها ارتفعت لاحقا بينما أصبح الوضع العالمي "ملتبسا".

وسئل عما إذا كانت مشتريات النفط الروسي في المستقبل سترتفع أو ستنخفض، فقال إنه لا يستبعد أي شيء.

ولفت بوري إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا بل "بالتوازن غير الملائم بين العرض والطلب"، في حين أن الوضع الجيوسياسي عامل إضافي.

وسئل عما إذا كان سيؤيد سقفا لأسعار النفط الروسي، فقال إنهم سيفحصون المسألة عندما تتوافر المزيد من التفاصيل.