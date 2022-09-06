إيني: خط أنابيب إيست ميد سيكتمل بحلول عام 2025

قال رئيس العمليات في شركة إيني جويدو بروسكو، اليوم الثلاثاء، خلال فعالية في ميلانو، إنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب إيست ميد بالكامل بحلول عام 2025.

وإيست ميد هو خط أنابيب تحت سطح البحر مصمم لتزويد أوروبا بالغاز من شرق البحر المتوسط عبر إسرائيل واليونان وقبرص، ويتكلف 6 مليارات يورو (5.97 مليار دولار)، ويجري التخطيط له منذ عدة سنوات.

مادة اعلانية

وكشف بروسكو، أن إمدادات الغاز الجزائري لإيني سوف تتضاعف إلى 18 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2024.