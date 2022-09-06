فرنسا تعلن ملء احتياطياتها الاستراتيجية من الغاز.. هل تنجو من الشتاء القادم؟

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه روناشيه اليوم الثلاثاء، إن فرنسا مستعدة تماماً لتجاوز هذا الشتاء رغم أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حيث ملأت الآن احتياطيات الغاز الاستراتيجية بأقصى مستوياتها.

وصرحت بانييه روناشيه لتلفزيون CNews قائلة: "وصلنا اليوم إلى الحد الأقصى لاحتياطيات الغاز لدينا.. تمثل مخزونات الغاز هذه 50٪ من استهلاكنا الشتوي، لذلك نحن في أفضل الظروف لقضاء الشتاء".

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وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى ملء مخزوناتها قبل حلول الشتاء، في ظل مخاوف من ألا تستأنف روسيا تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

يذكر أن شركة غازبروم الروسية قالت الجمعة، إن خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا سيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، الأمر الذي يعمق المصاعب التي تواجه أوروبا في الحصول على احتياجاتها من الوقود.

وكانت غازبروم تنفذ بالفعل أعمال صيانة في الخط في الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات لأوروبا قبل بداية فصل الشتاء إذا تم تمديد وقف الضخ.

وقلصت روسيا التدفقات عبر الخط إلى 40% في يونيو و20% في يوليو.