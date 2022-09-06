موسكو: سنرد على تحديد سقف لأسعار النفط بشحن المزيد إلى آسيا

أبلغ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الصحافيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا.

وقال شولجينوف: "أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار".

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وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقبل أن بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، كان ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وكانت مجموعة السبع، أعلنت أنها ستفرض "بصورة عاجلة" سقفا على سعر النفط الروسي داعية "ائتلافا واسعا" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، في إعلان صدر الجمعة.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ"، مؤكدة أن الأسعار في المستقبل "ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة".

وأكدت المجموعة على وضع خطط لتعويض الدول المتأثرة من انقطاع الطاقة الروسية.

من جانبه، قال الكرملين الجمعة الماضي، إن روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.