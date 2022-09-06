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ارتفاع أسعار الفحم إلى مستويات قياسية مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

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منجم للفحم في بولندا (رويترز)
منجم للفحم في بولندا (رويترز)
طاقة

ارتفاع أسعار الفحم إلى مستويات قياسية مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

بعد زيادة كبيرة في الطلب لتشغيل محطات الكهرباء

دبي - العربية.نت

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مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم إلى مستوى قياسي جديد، في وقت تسابق الحكومات الأوروبية الزمن لتجنب كارثة في قطاع الطاقة خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص إمدادات الغاز الروسي.

صعدت أسعار العقود القياسية للفحم في أوروبا بنحو 8% إلى 345 دولاراً للطن.

هذه الارتفاعات جاءت بعد زيادة الطلب على الفحم لتشغيل محطات الكهرباء في أوروبا، بهدف توفير استهلاك الغاز الطبيعي الذي كان يتم استخدامه لتوليد الكهرباء.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية ارتفعت أمس بنحو 35%، على خلفية إعلان روسيا استمرار توقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى أجل غير مسمى.

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