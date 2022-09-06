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استهلاك المصريين من الغاز الطبيعي يعاود الارتفاع

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اقتصاد مصر

استهلاك المصريين من الغاز الطبيعي يعاود الارتفاع

سجل 4.1 مليون طن في يونيو 2022 بزيادة سنوية نسبتها 1.8%

القاهرة - خالد حسني

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كشف بيانات رسمية حديثة، أن مؤشرات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في مصر، عادت للارتفاع خلال يونيو الماضي.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل حجم الاستهلاك المحلي من الغاز نحو 4.121 مليون طن في يونيو 2022 "مبدئي"، مرتفعا من 4.047 مليون طن في يونيو 2021، بزيادة بلغت نحو 74 ألف طن، وبنسبة ارتفاع 1.8%.

وأشارت البيانات، إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي سجل نحو 4.14 مليون طن في يونيو الماضي "مبدئي" مقابل 4.311 مليون ألف طن في الشهر نفسه من العام 2021، بتراجع بلغ 171 ألف طن، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 4%.

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وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، تراجع بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في مايو الماضي، بينما كانت نحو 4045 ألف طن في مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن.

فيما سجلت المنتجات البترولية الأخرى في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في الشهر نفسه عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن.

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