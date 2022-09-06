المفوضية الأوروبية تريد وضع سقف لسعر الغاز الروسي المستورد عبر الأنابيب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، إن مقترحات المفوضية للتغلب على زيادات حادة في أسعار الطاقة ستهدف لوضع سقف لسعر الغاز الروسي المرسل إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب، وستعرض دعما لمنتجي الكهرباء الذين يواجهون صعوبات في السيولة.

وتعكف بروكسل على صوغ إجراءات لحماية المواطنين والصناعات من قفزات أسعار الغاز والكهرباء التي تثير صدمة اقتصادية في أرجاء الاتحاد الأوروبي.

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وأضافت دير لاين في تغريدة، أن المقترحات ستهدف إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي المنقول عبر خطوط أنابيب وكبح الطلب على الكهرباء واستخدام إيرادات من شركات الطاقة لدعم المستهلكين والشركات الذين يواجهون مشكلات.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اقترح في السابق أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي على سقف لسعر الغاز المستورد من روسيا، لكن محللين قالوا إن بعض دول الاتحاد تشعر بقلق حيال تلك الفكرة بالنظر إلى خطر أن ترد روسيا بقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، إنه سيدعم مثل هذا المقترح.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية أمس، بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية، التي يسيطر عليها الكرملين، يوم الجمعة إن خط الأنابيب "نورد ستريم 1" سيبقى مغلقا لأجل غير مسمى.

وتتهم أوروبا، روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح للانتقام من العقوبات الغربية على موسكو. وألقت غازبروم باللوم في تخفيضات الإمدادات على العقوبات الغربية ومسائل فنية.

وقالت فون دير لاين، إن "بوتين يستخدم الطاقة كسلاح بقطع الإمدادات والتلاعب بأسواقنا للطاقة، هو سيفشل وأوروبا ستنتصر".

وأضافت أن المفوضية تخطط أيضا لدعم منتجي الكهرباء الذين يواجهون أزمة في السيولة.

وستناقش المفوضية أفكارها المبدئية مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، قبل أن يعقد وزراء الطاقة اجتماعا طارئا يوم الجمعة لمناقشة الخيارات المختلفة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تعلن فون دير لاين عن مقترحات الاتحاد الأوروبي في كلمة في 14 سبتمبر.