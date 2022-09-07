أميركا ترفع توقعات إنتاجها النفطي إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج النفط الخام والطلب على المنتجات البترولية في الولايات المتحدة سيرتفعان كلاهما في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة الحكومية في تقرير شهري أن إنتاج الخام سيزيد إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 12.63 مليون برميل يوميا في 2023، من 11.25 مليون برميل يوميا في 2021. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا في 2019.

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وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وسوائل الوقود الأخرى سيرتفع من 19.89 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 20.40 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.75 مليون برميل يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، بحسب بيانات الإدارة التي ترجع لعام 1973.

وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع إلى مستوى قياسي في 2022 بسبب تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن الطلب على الكهرباء سيقفز إلى 4029 مليار كيلووات-ساعة في 2022 من 3930 مليار كيلووات-ساعة في 2021 ثم يتراجع إلى 4013 مليار كيلووات-ساعة في 2023 مع اعتدال درجات الحرارة.

ويقارن ذلك مع أدنى مستوى في 8 أعوام البالغ 3856 مليار كيلووات-ساعة والمسجل في 2020 عندما كبحت جائحة فيروس كورونا الطلب، وأعلى مستوى على الإطلاق البالغ 4003 مليارات كيلووات-ساعة في 2018.