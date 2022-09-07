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شركة روسية للغاز تبدأ بيع بعض منتجاتها باليوان الصيني

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شعار شركة الغاز الروسية نوفاتك (فرانس برس)
شعار شركة الغاز الروسية نوفاتك (فرانس برس)
غاز روسيا

شركة روسية للغاز تبدأ بيع بعض منتجاتها باليوان الصيني

ضمن مساعي روسيا للحد من استخدام الدولار الأميركي واليورو في تجارتها الدولية

فلاديفوستوك (روسيا) - رويترز

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قالت شركة الغاز الروسية نوفاتك، إنها بدأت في بيع بعض المنتجات النفطية خارج أوروبا باليوان الصيني، لتنضم إلى مساعي روسيا للحد من استخدام الدولار الأميركي واليورو في التجارة الدولية للبلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ليونيد ميخلسون، خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، إن الشركة ستتخلى عن مشروعاتها في لبنان والجبل الأسود وتركز أنشطتها الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن إنتاج نوفاتك من الغاز الطبيعي سيرتفع بنحو 2.5% تقريباً هذا العام، بينما من المقرر أن ينخفض إنتاج مكثفات النفط والغاز بنسبة تتراوح بين 3 و 4%.

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