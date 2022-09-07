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غازبروم: تسليمات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت 48% هذا العام

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Model of natural gas pipeline and Gazprom logo, July 18, 2022. (Reuters)
غازبروم
الغاز الروسي

غازبروم: تسليمات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت 48% هذا العام

بوتين: المقترحات لتخفيض أسعار الغاز الروسي "غبية"

موسكو - رويترز

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قال عملاق الغاز الروسي غازبروم، اليوم الأربعاء، إن تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي هبطت بنسبة 48% حتى الآن هذا العام وإن مجمل الانخفاض يبلغ 49% إذا أُدرجت المملكة المتحدة.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بقطع كل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرض التكتل سقفا لسعر الغاز الروسي، مما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغني دول العالم هذا الشتاء.

وقال بوتين إن بلاده ستبيع الغاز الروسي في كل أنحاء العالم، مضيفا أن المقترحات لتخفيض أسعار الغاز الروسي "غبية".

أميركا ترفع توقعات إنتاجها النفطي إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022 طاقة نفط وغاز أميركا ترفع توقعات إنتاجها النفطي إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022

وأوضح أن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الثقة في الدولار واليورو والجنيه الإسترليني انخفضت.

وأعاد بوتين التأكيد على أن قرارات الغرب قصيرة النظر في ما يتعلق بالأمن والاقتصاد.

وقال: "العقوبات على روسيا تشكل خطرا على العالم بأسره، لا يمكن عزل روسيا وسندافع عن مصالحنا، وسيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية".

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